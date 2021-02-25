До 31, 5 тысяч рублей в среднем вырастет зарплата воронежских работников культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Рост оплаты труда в отрасли состоится несмотря на то, что многие культурные учреждения в 2020 году не работали из-за коронавирусных ограничений.

– Я ставил задачу не то что не допустить снижения зарплат работников культуры, а обеспечить рост, превышающий темпы инфляции, — прокомментировал данное решение глава Воронежской области Александр Гусев. — В текущем году средняя заработная плата работников учреждений культуры Воронежской области составит 31,5 тыс. рублей. Поддержка сферы культуры всегда будет в числе приоритетов для региональной власти.

По словам губернатора, несмотря на трудности, связанные с пандемией, только в прошлом году воронежские государственные театры показали 10 премьерных спектаклей. Также благодаря новым технологиям многие культурные проекты стали гораздо доступнее для населения.