Странное дело – ни на одно заседание по делу лиц, которых на Западе называют «политически преследуемыми», не прибывало такое число зарубежных дипломатов, как это было на судебных заседаниях с участием Алексея Навального. Иностранные дипломаты, представители консульских миссий и посольств Британии, Прибалтики, Германии, Швеции, Польши, других стран, посещали все судебные слушания, на которых решалась судьба Навального. Удивительно…

Можно себе представить, что было бы, если бы в США на процессе по делу о прорыве демонстрантов в здание Капитолия или в Испании на судебном заседании по делу арестованного за политические взгляды рэпера, появились дипломаты из России. Это был вы громкий хор подвывающих в обвинительном приступе против Российской Федерации. Мол, «вмешательство», «попытка дискредитации западной демократии», всё такое…

А вот собственное присутствие на заседаниях по уголовным делам блогера в суде России на Западе вмешательством во внутрироссийские дела, конечно же, не считают. И тезис привычный – «это другое».

Столь пристальное внимание со стороны западных дипломатов к фигуре Алексея Навального объяснимо. Этот человек ведёт свою антироссийскую деятельность при активной поддержке со стороны западных политических элит и спецслужб. Вся эпопея с якобы отравлением «Новичком» и «чудесным выздоровлением» от боевого отравляющего вещества в берлинской клинике «Шаритэ» укладывается в единую картину прислуживания г-на Навального западным интересам.

Какие это интересы?

Состоят они в том, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России, оказать давление на российские власти, на российское общества. Конечная цель – попытаться повторить с Россией то, что однажды удалось провернуть с Советским Союзом, когда государство стало подобным кораблю без капитана, направленному на скалы.

Сегодняшний Навальный – продукт, который целиком и полностью от западной антироссийской идеологии. Сам он пытается это скрывать за маской борца с коррупцией. Но как же так получилось, что за какие-то 8-10 лет «главный борец с коррупцией» в стране превратился из представителя вполне обычной российской семьи в долларового миллионера, который позволял себе сотни раз нарушать российское законодательство, игнорировать букву закона на каждом шагу, тратить миллионы на отдых в самых разных странах мира миллионы рублей, даже в тот момент, когда суд уже определил для блогера условный срок.

Навальный получил от спецслужб Германии откровенную директиву: «Тебе надо возвращаться в Россию». Именно в таком ключе Навальный интересен антироссийским силам. Его пытались использовать в качестве своеобразного тарана против российского политического строя. С его помощью реализуют санкционные пакеты в отношении экономики России. При этом сам «борец с коррупцией» уже и не скрывает, что он и его команда готовы призывать Запад оказывать экономическое давление на Россию, которое по определению не может не сказаться на уровне благосостояния российских граждан. Но вся проблема в том, что Навальному и его ближайшим сторонникам, активно контактирующим с британскими и немецкими спецслужбами, на рядовых российских граждан наплевать. Если в их кошельки ежемесячно льются биткоины на невообразимые суммы, то вопрос доходов рядовых россиян их вообще не интересует. Главное – собственное благополучие, даже если оно достаётся ценой откровенного предательства.

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Фото hvoron-news.ru