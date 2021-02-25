Следственный отдел ОМВД России по Кантемировскому району возбудил уголовное дело против 38-летнего жителя Кантемировки, который нанес ущерб государству в размере 760 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающее наказание до 6 лет лишения свободы. Факт мошенничества был выявлен сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кантемировскому району совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ при получении субсидии на возмещение части затрат в крупном размере.

Следствие установило, что 38-летний сын главы фермерского хозяйства, которое занималось выращиванием зерновых культур, взяв доверенность, предоставил фиктивные документы, с помощью которых хотел получить субсидию на развитие бизнеса. Мужчина указал в заявке, что глава фермерского хозяйства заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем на предмет выполнения культуртехнических мероприятий на земельных участках, расположенных на территории Кантемировского района на сумму порядка 2 млн. рублей.

Только вот мероприятия эти произведены не были. При этом, в подтверждение того, что земельные участки были освоены, мошенник совершил банковский перевод на расчетный счет подрядчика. Впоследствии деньги были возвращены, в результате чего житель Кантемировского района незаконно получил около 760 тысяч рублей.

Марина Хоружая