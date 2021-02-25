Почти на 200 миллионов рублей подал иск специальный летный отряд «Россия» (ФГБУ «СЛО «Россия»), перевозящий первых государственных лиц, к воронежскому авиазаводу ПАО «ВАСО» в арбитражный суд.

Как пишет «Коммерсант», предварительное заседание поиску судья Кузин назначил на 12 апреля.

За что именно летчики требуют от ВАСО 195,6 миллионов рублей, не сообщается.

Напомним, что летный отряд «Россия» является эксплуатантом самолетов, которые попускал воронежский авиазавод. Одним из них является президентский ИЛ-96.

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