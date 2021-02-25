180 школьников за месяц заболели ковидом в Воронежской области
180 учащихся школ и 213 учителей заболели за февраль коронавирусом в Воронежской области.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в образовательных учреждениях нет действующих очагов ковида.
Школы в регионе работают в штатном режиме. Только один класс в борисоглебской школе закрыт на карантин по коронавирусу.
Всего с начала пандемии по состоянию на 25 февраля COVID-19 заразились 66 978 воронежцев. Скончались в регионе от коронавирусной инфекции 2 262 человека.
Фото pixbay.com
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