В связи с эпидобстановкой неделя приемов пройдет в онлайн-формате

С 1 по 5 марта региональная общественная приемная партии «Единая Россия» и местные общественные приемные партии запускают тематическую неделю приемов по вопросам ЖКХ. В ней примут участие депутаты всех уровней, региональные координаторы партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда», представители Государственной жилищной инспекции, НП «ЖКХ Контроль» и других профильных ведомств и организаций.

Жители региона могут задать свои вопросы по телефону, на официальных страницах «Единой России» в социальных сетях, направить свое обращение на сайт регионального отделения партии или по почте.

Заявления и обращения в приемную партии можно направлять:

— на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru,

— по телефону 8 (473) 239-93-39,

— через форму на сайте voronezh.er.ru,

— через социальные сети:ВКонтакте,Одноклассники,Facebook,Instagram,

— по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (почтовым отправлением или оставить обращение в специальном ящике, установленном в холле 1 этажа здания приемной)

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»