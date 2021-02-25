Подведены итоги мониторинга качества уборки снега в регионе

Общественники и активисты партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в период с 8 по 22 февраля включительно проводили рейды по состоянию дворов, крыш, входных групп жилых и нежилых помещений, а также детских площадок во всех районах Воронежа и области.

Как рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», депутат областной Думы Марина Андрейчук, активисты партпроекта совместно с ВРОО «Жилищный контроль» осмотрели 86 дворовых территорий в городе Воронеже и муниципальных районах области и провели анкетирование жителей многоквартирных домов.

Подведение итогов анкетирования показало, что 89% опрошенных жильцов указали на то, что уборка от снега управляющими компаниями производится, из них 56% довольны качеством и оперативностью уборки. Более 80% жителей знают, куда направить жалобу в случае, если двор не убирается от снега и наледи.

«По итогам мониторинга сделаны следующие выводы – в муниципальных районах Воронежской области жители в основном положительно оценивают качество работы обслуживающих организаций по уборке территорий, в Воронеже – ситуация более сложная. Есть в городе управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности, а есть кардинально противоположные примеры – тротуарные дорожки покрыты наледью, не очищены входные группы и так далее. Устранение выявленных нарушений в работе УК по очистке дворовых территорий от наледи и снега мы берем на особый контроль, — отметила Марина Андрейчук. – Уже направлены запросы в контролирующие органы, мы на прямой связи со старшими тех домов, в которых управляющие организации игнорируют исполнение своих прямых обязанностей».

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»