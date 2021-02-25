Сегодня, 25 февраля, в послеобеденное время в Воронеже наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега. Падая на охлаждённую поверхность при минусовой температуре они моментально вызывали моментальное обледенение. Чтобы этого не произошло, районные комбинаты благоустройства приступили к активной обработке тротуаров. В первую очередь их посыпали песко-соляной смесью, что помогло минимизировать скользкость.

Марина Хоружая