На 91-м году жизни скончался известный воронежский писатель-афорист Аркадий Давидович, написавший более 60 000 афоризмов, которые не только были изданы, но и переведены на 36 языков мира. Также Аркадий Филиппович снимался в артхаусном фильме «Гомункул», благодаря чему стал известен во всей России.

Как сообщили в одной из соцсетей, у мужчины остановилось сердце. В этот момент он проходил лечение от коронавируса в больнице. Также известно, что еще в начале февраля Давидович подхватил коронавирус. Новая инфекция дала осложнение на глаза — Аркадий Филиппович почти ослеп. Сам коронавирус протекал у писателя достаточно легко, но отягчающим обстоятельством послужила онкология. Писателя госпитализировали, вылечили от ковида, но выписывать не спешили из-за полученных осложнений. И вот его не стало…

Глава города Вадим Кстенин выразил соболезнования родным и близким Аркадия Давидовича.

-Не так давно мы отмечали 90-летний юбилей Аркадия Филипповича — признанного мастера афоризма. Он был неординарным, ироничным, легким на подъем и полным творческих идей человеком. А еще это был большой жизнелюб и оптимист, — тепло вспоминал о писателе мэр. — Для многих Воронеж ассоциировался именно с его именем, поэтому для нас это, конечно, невосполнимая потеря. Мы будем с особым теплом относиться к искрометному, по-народному меткому и глубокому творчеству нашего земляка.

Марина Хоружая

Фото Вести Воронеж