На сайте правительства области появилась информация о том, что согласно госэкспертизе, уничтоженный комплекс зданий хлебозавода №1, вокруг которого еще недавно разгорелось столько шума, не представляет в итоге никакой ценности — ни научной, ни художественной, ни архитектурной, ни исторической. К соответствующем выводу пришел сотрудник компании «Эксперт» из Ульяновска Станислав Смирнов, основываясь на том, что на момент проведения процедуры комплекс старинных зданий был практически полностью уничтожен, а развалины никакой ценности не представляют.

По словам ульяновского эксперта, комплекс зданий Хлебозавода № 1 до сноса являлся крупнейшим в Воронеже памятником промышленной архитектуры конца ХIХ века, а также историческим памятником, связанным с развитием пищевой промышленности в советский период и творчеством известного воронежского архитектора Замятнина.

Увы, на момент проведения госэкспертизы, пятиэтажный производственный корпус, двухэтажный и одноэтажный служебные корпуса, а также дымовая труба были утрачены.

Марина Хоружая