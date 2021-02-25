Сегодня в пресс-службе администрации Новой Усмани сообщили, что в центре населенного пункта — на братской могиле, где были захоронены 490 бойцов Красной армии — были найдены листовки, призывающие к участию в несанкционированных массовых акциях. Они были обнаружены, когда у мемориала убирали снег.

Предполагается, что это сделали неизвестные активисты незаконных уличных акций. Администрация Новоусманского района считает случившееся «циничной акцией, граничащей с оскорблением памяти павших за мир и свободу нашего Отечества» и собирается в случае установления личностей хулиганов, наказать их.

Марина Хоружая