За последние сутки в Воронежской области был установлен антирекорд по количеству смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Болезнь унесла жизни сразу 31 воронежца — это самое большое количество скончавшихся за весь период пандемии.

Перед этим антирекорд был зафиксирован в последний день прошлого года — тогда на 31 декабря — было зарегистрировано 30 смертей, связанных с коронавирусом, либо его последствиями.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день достигло цифры в 60 782 человек.

Марина Хоружая