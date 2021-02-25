Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель после подведения итогов совещания по коронавирусу, сделала заявление о том, что лидеры стран Евросоюза пришли к договоренности ввести электронные сертификаты о вакцинации. Предполагается, что без подтверждения вакцинации от коронавируса, въезд в страны ЕС из третьих стран будет запрещен.

Меркель заявила, что Европейской комиссии потребуется порядка 3 месяцев на проработку технических вопросов. По словам канцлера, сначала такие сертификаты будут разработаны странами-членами, осле чего Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы они могли использоваться во всех странах союза.

Главы европейских государств и правительств по итогам саммита договорились ускорить одобрение и производство вакцин.

Марина Хоружая