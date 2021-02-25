Самый популярный оппозиционер Алексей Навальный, о котором только и говорят в Европе, был этапирован из из спецблока столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» в колонию общего режима. Куда его везут, осужденному по делу «Ив Роше» не сообщили. В какую конкретно колонию везут Навального, не знает даже его адвокат.

Как сообщат РИА-Новости, член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева утверждает, что ФСИН не может разглашать информацию о месте пребывания заключенного, пока тот не будет доставлен к месту назначения. Правозащитница отметила, что скоро все узнают, в какой колонии будет отбывать срок Алексей Навальный.

Ходили слухи, что оппозиционера могут этапировать в исправительную колонию №2, находящуюся во Владимире, но достоверной информации по этом поводу пока нет.

Марина Хоружая