Самого популярного оппозиционера Навального этапировали из СИЗО в колонию
Самый популярный оппозиционер Алексей Навальный, о котором только и говорят в Европе, был этапирован из из спецблока столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» в колонию общего режима. Куда его везут, осужденному по делу «Ив Роше» не сообщили. В какую конкретно колонию везут Навального, не знает даже его адвокат.
Как сообщат РИА-Новости, член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева утверждает, что ФСИН не может разглашать информацию о месте пребывания заключенного, пока тот не будет доставлен к месту назначения. Правозащитница отметила, что скоро все узнают, в какой колонии будет отбывать срок Алексей Навальный.
Ходили слухи, что оппозиционера могут этапировать в исправительную колонию №2, находящуюся во Владимире, но достоверной информации по этом поводу пока нет.
Марина Хоружая
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