Сегодня, 25 февраля, в городском департаменте образования и молодежной политики озвучили даты, в которые воронежские школьники смогут отправиться на каникулы. Весенние каникулы пройдут с 25 по 31 марта и продлятся всего неделю. Впрочем, это лишь рекомендация, точные даты каникул установят сами образовательные учреждения, о чем родителей дополнительно проинформируют классные руководители.

Марина Хоружая