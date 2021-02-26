Федеральная служба судебных приставов намерена взыскать долги с российского поп-короля Филиппа Киркорова и уже открыла дело о взыскании долгов на сумму почти в 70 миллионов рублей. Заодно звезде придется закрыть и неоплаченные долги по семи актам об административных правонарушениях на сумму 29 тысяч рублей.

Финансовых трудностей певец по видимому не испытывает, так сейчас путешествует. Каким-то образом певец добрался до Бейрута, несмотря на то, что прямого авиасообщения из России в Ливан сейчас нет, и уже выкладывает фотографии в свой Инстаграм.

КАк выяснилось, иск к Филиппу Бедросовичу и его компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» был подан латвийским банком «ABLV Bank, AS», которому он задолжал сумму 69 млн. 578 тысяч 079 рублей. Банк, находящийся в стадии ликвидации, в прошлом году подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием оплатить взятый у них кредит.

Иск был признан Таганским судом правомерным, и судья обязал Киркорова выплатить вышеозначенную сумму. Певец подал апелляцию, но она не была удовлетворена. Поскольку Киркоров до сих пор не погасил долг перед банком, судебные приставы открыли исполнительное производство.

Напомним, что не так давно тот же Таганский районный суд взыскал с Филиппа в пользу ИП Маринин П.В. , занимавшегося на участки поп-короля строительством бассейна, фасада здания, а также покраской церкви, чуть более 2 миллионов рублей. Иск, правда, был гораздо больше, так как при договоре в устном порядке подрядчик договаривался с певцом о сумме в 10 млн. рублей, из которых Киркоров заплатил лишь порядка 2 млн. 300 тысяч.

Марина Хоружая