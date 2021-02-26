24 февраля в полицию обратился жительница Воронежа, которая заявила о разгуливающем по городу эксгибиционисте, который напугал ее малолетнюю дочь. По словам потерпевшей высокий мужчина 35 лет на вид, улучив момент, пока мать отвернется, занимался аморальными вещами в отношении ее малолетней дочери. Все это происходило среди бела дня, у входа в Центральный парк «Динамо» (рядом с домом №86 по пер. Здоровья)

Увидев рядом со своим ребенком незнакомого мужчину, который показывает ей свои гениталии, женщина кинулась в его сторону, но он убежал в лес и догнать его, а также сфотографировать, она его не успела. Да и маленьких детей, гуляющих на площадке, нельзя было оставлять без присмотра. Женщина успела запомнить, что на мужчине была темно-синяя куртка, черные брюки и черная шапка. Также потерпевшая заявила, что он точно не из местных жителей — ранее видеть его здесь женщине не приходилось.

Так как мужчина (по словам женщины вовсе не похожий на психа) сильно испугал ее ребенка, она тут же отправилась с заявлением в полицию. Данным инцидентом уже заинтересовалось региональное управление Следственного комитета, которое начало процессуальную проверку. В данным момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины.

Марина Хоружая