Администрация города решила сделать тротуар и велодорожку, которая из Воронежа будет вести к мкр. Шилово. Тендер на обустройство тротуара и велодорожки, которые будут начинаться от ул. Теплоэнергетиков и продлятся до ул. Курчатова (Шилово), уже объявлен. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 марта.

Согласно аукционной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,78 млн. рублей. На эти деньги подрядчик должен будет уложить тротуарную плитку, асфальт для велодорожек, а также сделать разметку и установить велопарковки с навесом. На плечи подрядчика также решили возложить обустройство ливневки. Все работы необходимо будет выполнить до 31 июля текущего года.

Итоги торгов будут подведены 9 марта.

Марина Хоружая