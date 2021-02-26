Звёзды «Ледникового периода» и Илья Авербух приедут в Воронеж из Сибири
Ледовое шоу с участием звёзд телепроекта «Ледниковый период» во дворце спорта «Юбилейной».
Выступление пройдёт рамках большого тура по России. В настоящий момент именитые фигуристы и звёзды российского кино и ТВ осваивают снежные просторы Сибири.
Перед женским праздником восточный ветер занесет участников проекта Ильи Авербуха в Воронеж.
Перед зрителями выступят победители телешоу Ольга Кузьмина и Александр Энберт, и получившее «ледниковое» «серебро» Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко.
Также в Воронеже покажут свое мастерство Мария Петрова, Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Оксана Домнина и др.
Фото организаторов
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