Ледовое шоу с участием звёзд телепроекта «Ледниковый период» во дворце спорта «Юбилейной».

Выступление пройдёт рамках большого тура по России. В настоящий момент именитые фигуристы и звёзды российского кино и ТВ осваивают снежные просторы Сибири.

Перед женским праздником восточный ветер занесет участников проекта Ильи Авербуха в Воронеж.

Перед зрителями выступят победители телешоу Ольга Кузьмина и Александр Энберт, и получившее «ледниковое» «серебро» Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко.

Также в Воронеже покажут свое мастерство Мария Петрова, Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Оксана Домнина и др.

Фото организаторов