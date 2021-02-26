Решение не передавать пещерный храм 19 века РПУ приняли власти Воронежской области.

Место является центром для туристов музея-заповедника «Дивногорье».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Дивногорья» Юрия Платонова, пещера перейдет в оперативное управление учреждения. Региональное правительство посоветовало музею заключить социальное партнерство с РПЦ.

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