Православной церкви не будут передавать пещерный храм XIX века под Воронежем
Решение не передавать пещерный храм 19 века РПУ приняли власти Воронежской области.
Место является центром для туристов музея-заповедника «Дивногорье».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Дивногорья» Юрия Платонова, пещера перейдет в оперативное управление учреждения. Региональное правительство посоветовало музею заключить социальное партнерство с РПЦ.
Фото wikiway.com
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