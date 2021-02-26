В социальных сетях появился фоторобот предполагаемого педофила, которого местные жители заметили в Центральном парке (бывшем «Динамо).

Мужчину разыскивает полиция по подозрению в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что днем 24 февраля в Центральном парке некий мужчина напугал ребенка эксгибиционистскими действиями. По данному факту следователи СКР начали проводить проверку.

В ориентировке указано, что подозреваемый ростом около 180 см, на вид 30-35 лет, европейской внешности, коренастого телосложения. Может быть одет в черные спортивные брюки и куртку с капюшоном.