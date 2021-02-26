О мошенниках, которые представляются представителями пожарной инспекции, предупредили жителей Воронежской области в региональном управлении МЧС.

Жулики ходят по домам честных граждан и пытаются заработать деньги на доверчивости домохозяек и пенсионеров, пугая их штрафами, в случае, если жильцы не установят в квартире огнетушители, новые счетчики и т.д. Когда же люди соглашаются, то мошенники устанавливают в квартире дешёвое оборудование с завышенной в 10-30 раз стоимостью.

В МЧС предупредили, что настоящие инспектора никогда не требуют установки в квартире какого-либо оборудования.

Тем более, что настоящие сотрудники пожнадзора не ходят по квартирам и ничего не предлагают.

В крайнем случае, граждане могут проверить и позвонить по телефону доверия регионального ГУ МЧС — 277-99-00.