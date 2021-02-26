Коронавирусные ограничения вновь смягчили в Воронежской области.

На это раз власти разрешили открыть детские театры и проводить спортивные соревнования со зрителями.

При этом, необходимо соблюдать разрешённый процент заполняемости залов.

Число зрителей на официальных спортивных турнирах не должно превышать 50% от вместимости арены. Театры и концерты для детей — до 50% заполняемости залов. Работу детских театров разрешат возобновить с 1 марта.

При этом губернатор продлил режим самоизоляции для воронежских пенсионеров до 15 марта. У жителей старше 65 лет остаётся возможность назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности.