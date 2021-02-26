Близкие Аркадия Давидовича рассказали «Горкому36» о месте и времени прощания с легендарным воронежским афористом и писателем.

Проститься с Аркадием Давидовичем можно будет с 15 часов 27 февраля по адресу Московский пр-т, 131 в Досуговом центре «Дом офицеров».

Похороны Давидовича (настоящее имя — Адольф Филиппович Фрейдберг) пройдут по всем еврейским законам, рассказал раввин Авигдор (Носиков).

— Фрейдберг будет похоронен по установленным еврейским законам: с участием раввина и миньяна (кворума из 10 евреев) в субботу, 27 февраля, в 19-30. Он будет упокоен на еврейском кладбище в Молдавском переулке Воронежа, — сообщил раввин.

Напомним, что о смерти Аркадия Давидовича стало известно в четверг, 25 февраля. Воронежский афорист умер на 91-м году жизни. По словам родственников, он умер от остановки сердца.

Воронежский губернатор назвал умершего Аркадия Давидовича «настоящим философом». Мэр в своем соболезновании сказал, что потеря этого неординарного человека для нашего города невосполнима.