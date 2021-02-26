В Воронежской области посредники с сайта superjob.ru озвучили самые высокооплачиваемые вакансии.

Запредельных зарплат на этот раз не предлагают. Самое дорогостоящее предложение опубликовано для водителей-экспедиторов. Кандидату с категорией «Е» предлагают 120 тысяч рублей в месяц в селе Отрадном Новоусманского района. От водителя требуется осуществлять междугородние перевозки, а также контролировать разгрузку и выгрузку товара.

Второе место у вакансии врача-гастроэнтеролога, который требуется в Борисоглебске. Ему предлагают 80 тысяч рублей.

Соискателю на должность супервайзера для управления 15-ю магазинами в поселке Латная Семилукского района обещают зарплату в 60-120 тысяч рублей. В качестве бонуса сотрудник может покупать товар по дешёвке в сетевом магазине.