Самые оплачиваемые вакансии в районах Воронежской области озвучили посредники
В Воронежской области посредники с сайта superjob.ru озвучили самые высокооплачиваемые вакансии.
Запредельных зарплат на этот раз не предлагают. Самое дорогостоящее предложение опубликовано для водителей-экспедиторов. Кандидату с категорией «Е» предлагают 120 тысяч рублей в месяц в селе Отрадном Новоусманского района. От водителя требуется осуществлять междугородние перевозки, а также контролировать разгрузку и выгрузку товара.
Второе место у вакансии врача-гастроэнтеролога, который требуется в Борисоглебске. Ему предлагают 80 тысяч рублей.
Соискателю на должность супервайзера для управления 15-ю магазинами в поселке Латная Семилукского района обещают зарплату в 60-120 тысяч рублей. В качестве бонуса сотрудник может покупать товар по дешёвке в сетевом магазине.
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