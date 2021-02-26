Обвиняемого в коррупции бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного выпустят из СИЗО спустя года ареста.

В пресс-службе Воронежского областного суда рассказали, что защитник Колодяжного обжаловали продление срока содержания под стражей. Бывший ректор выйдет из СИЗО под домашний арест, на котором обвиняемый будет находится минимум до 28 мая включительно.

Напомним, что Сергей Колодяжный обвиняется в получении взятки и крупном мошенничестве.

Его взяли под стражу в марте прошлого года.

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