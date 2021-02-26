Профессиональная футбольная академия для детей появилась в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, решение о придании академии «Факела» такого статуса принял РФС. Этот дает возможность юным воронежским футболистам участвовать в играх юношеской футбольной лиги.

– Поздравляю «Факел» с этим достижением, — сказал по этому поводу губернатор Воронежской области Александр Гусев. — Академия открылась летом прошлого года, там занимаются около 150 юных спортсменов, с которыми работают 14 тренеров. Мы видим правильное движение вперед, когда фундамент профессионального клуба закладывается в том числе и через создание детской команды, — подчеркнул глава региона.