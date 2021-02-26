В Воронежской области 15 инспекторов ДПС задержали сотрудники ФСБ
15 инспекторов ДПС задержано сотрудникам ФСБ в Павловском районе Воронежской области.
Об этом сообщает ряд региональных СМИ со ссылкой на несколько телеграм-каналлов.
Задержание полицейских произошло около 9 утра. Также сообщается о обысках в месте дислокации взвода отдельного батальона регионального ГИББД и задержании его командира.
Официально данная информация пока не комментируется.
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