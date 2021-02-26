15 инспекторов ДПС задержано сотрудникам ФСБ в Павловском районе Воронежской области.

Об этом сообщает ряд региональных СМИ со ссылкой на несколько телеграм-каналлов.

Задержание полицейских произошло около 9 утра. Также сообщается о обысках в месте дислокации взвода отдельного батальона регионального ГИББД и задержании его командира.

Официально данная информация пока не комментируется.