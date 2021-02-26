Более 20 миллионов рублей вложено в реконструкцию парка «Дельфин» в Воронеже.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, первую часть парка инвестор проекта Эдуард Толоконников планирует открыть к 1 мая.

Главе города Вадиму Кстенину предприниматель сообщил, что сейчас ведется обустройство центральной парковой аллеи.

В парке установлено дополнительное уличное освещение (в том числе в зоне детских площадок и у маяка), организована круглосуточная охрана, проводится ежедневная механизированная и ручная уборка территории, на центральной пешеходной аллее проведены все необходимые подготовительные работы, завезён и уложен чернозем для последующей высадки крупномерных саженцев деревьев. К началу паркового сезона в полном объеме будет готова почти километровая «Трасса здоровья».

– Это будет 900-метровое «кольцо» по периметру парка, предназначенное в первую очередь для бегунов и велосипедистов. «Трасса здоровья» будет огибать все функциональные зоны парка, идти через лесную часть и далее вдоль всего побережья, – рассказал Эдуард Толоконников.

Он добавил, что существующие сейчас в парке пляжные «грибки» и раздевалка перенесены на «дикий пляж» (который расположен ближе к Северному мосту) – специально для людей старшего возраста, которые привыкли отдыхать у воды в этом месте. К началу мая в парке будет завершен ремонт трех туалетов (разной цветовой гаммы и габаритов), также будет установлено освещение и видеонаблюдение по всему периметру территории, заработают набережная и семейные аттракционы.

– Набережная будет простираться от северной границы парка до маяка. Мы покроем ее палубной доской. Между набережной и трассой здоровья оборудуем места для пляжного отдыха: частично на газоне под растущими у воды деревьями, а частично – с дополнительной отсыпкой песком. Также планируем установить в акватории водохранилища небольшой открытый бассейн с очищаемой водой, чтобы, по крайней мере, дети смогли безопасно купаться в теплое время года, – рассказал Эдуард Алексеевич.

Он добавил, что в прибрежной зоне планируется размещение площадки для воркаута и скейт-парк. Рядом с ними появится и открытый амфитеатр со сценой, где можно будет проводить различные мероприятия и выступления. В прибрежной зоне предполагается и установка аттракциона «Автодром» с бамперными машинками. В ее южной части запланировано футбольное поле с искусственным покрытием, которое на зимний период может превращаться в каток. Маяк на набережной может стать одной из смотровых площадок парка, а пирс будет местом швартовки лодок и катамаранов.

Глава Воронежа уточнил, сохраняются ли зеленые насаждения в парке. Эдуард Толоконников пояснил, что совместно с городским управлением экологии было проведено обследование деревьев.

– Даже карусели нами были установлены в «пятна», оставшиеся от старых советских каруселей, – специально для того, чтобы никак не потревожить растущие в зоне аттракционов сосны. А что касается вязов и тополей, то взамен удаленных деревьев весной планируется высадить 28 крупномеров кленов и около 50 хвойных деревьев, а также 200 кустарников кизильника, – рассказал руководитель компании-концессионера.

А 1 сентября, по его словам, будут открыты релакс-площадка, парк знакомств, спортивная территория и образовательная площадка, где дети смогут познакомиться с правилами дорожного движения и покататься на электрических машинках. Уже в следующем году парк пополнится спортзалами, площадкой для развития киберспорта и территорией фудкорта.

– Из коммерческих объектов в прибрежной зоне планируется установка нестационарных одноэтажных залов с двухсторонним панорамным остеклением (для обеспечения эффекта «открытого пространства»). Это будут танцевальный зал, зал единоборств, три фудкорта с единой открытой террасой. Ещё один фудкорт появится в юго-восточной части парка, – рассказал Эдуард Толоконников.

Он добавил, что организация работ в парке осуществляется таким образом, чтобы благоустройство не мешало жителям отдыхать.

Фактическая сумма произведённых к текущему моменту инвестиций на создание (реконструкцию) объектов соглашения составляет 21,4 млн. руб. К концу апреля 2021 года, после приобретения каруселей и выполнения основной части работ по устройству набережной, ориентировочная сумма инвестиций составит 73,5 млн. рублей.

Эдуард Толоконников добавил, что подтверждает свои обязательства по сумме инвестиций в создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения в сумме не менее 140 млн. рублей, а также срок выполнения работ по реконструкции парка – 2 года с момента подписания концессионного соглашения.

– В Воронеже еще ни разу не реализовывался такой крупный проект развития зеленой зоны за счет частных инвестиций. На нас с вами лежит большая ответственность, все – и муниципалитет, и горожане, и вы, как инвестор, заинтересованы в его успехе, так как этот опыт в будущем может быть распространен на другие территории. Вы можете рассчитывать на содействие всех структурных подразделений администрации и мою поддержку в период реализации концессионного соглашения, – подытожил встречу мэр Вадим Кстенин.