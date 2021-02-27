Дмитрия Пашова, депутата сахалинской областной думы, задержали в Хабаровске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, островного парламентария во время командировки задержали силовики. По словам информатора агентства, пока не понятно, за что.

Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил РИА Новости, что узнал о задержании коллеги из СМИ.

«Я об этом прочитал в новостях, но прокомментировать не могу, так как не знаю, с чем это связано», — сказал Ивашов.

Местные средства массовой информации предполагают, что задержание Пашова может иметь отношени к делам против Олега Кана, называемого «крабовым королем». Кан находится в международном розыске.

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В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес организовал, в частности, Олег Кан.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.

Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председательствует в правлении Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. Также Пашов владеет рыбодобывающей компании «Монерон». В 2019 году Forbes назвал его самым богатым депутатом России. Задекларированный доход депутат в том году составил 6,2 миллиарда рублей.