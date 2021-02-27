Тело 61-летней женщины было обнаружено на улице Красноармейской в Воронеже 26 февраля.

Пенсионерка выпала из окна пятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Очевидцы написали в социальных сетях, что женщина упала с высоты 4 этажа неподалеку от детского садика.

– Следователем СК проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники, соседи, — сообщили в следственном управлении. -Назначена СМЭ для установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.