Пенсионерка выпала из окна пятиэтажки в Воронеже
Тело 61-летней женщины было обнаружено на улице Красноармейской в Воронеже 26 февраля.
Пенсионерка выпала из окна пятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Очевидцы написали в социальных сетях, что женщина упала с высоты 4 этажа неподалеку от детского садика.
– Следователем СК проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники, соседи, — сообщили в следственном управлении. -Назначена СМЭ для установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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