В возрасте 37 лет скончался бывший актер воронежского камерного театра
В возрасте 37 лет в Воронеже скончался бывший актёр камерного театра Владислав Моргунов.
Об этом сообщили в соцести «Вконтакте» на страничке театра.
О причине смерти актера информации не поступало.
У актера осталась супруга действующая актриса театра Людмила Гуськова и двое детей.
Представители камерного театра выразили соболезнование родным м близким Владислава:
– Мы запомним Влада как талантливого артиста, который наполнял каждый спектакль неповторимой энергией. Выражаем соболезнования семье и близким Влада.
Фото Камерного театра
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