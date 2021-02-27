В возрасте 37 лет в Воронеже скончался бывший актёр камерного театра Владислав Моргунов.

Об этом сообщили в соцести «Вконтакте» на страничке театра.

О причине смерти актера информации не поступало.

У актера осталась супруга действующая актриса театра Людмила Гуськова и двое детей.

Представители камерного театра выразили соболезнование родным м близким Владислава:

– Мы запомним Влада как талантливого артиста, который наполнял каждый спектакль неповторимой энергией. Выражаем соболезнования семье и близким Влада.

Фото Камерного театра