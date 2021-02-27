26 февраля температура в Воронеже побила 30-летний рекорд
31-летний рекорд по жаре поставила температура в Воронеже в пятницу, 26 февраля.
В этот день синоптики зафиксировали 9, 2 градуса выше нуля, что побило рекорд 1990 года, когда на улице в столице Черноземья было + 8, 4 градуса.
Резкий переход от морозов к теплу, который произошел буквально за два дня привёл к быстрому таянию снега из-за чего в Воронеже перекрывали участки автотрасс, чтобы откачать быстро прибывающую воду.
Фото «Вести ПК»
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