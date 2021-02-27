На пешеходном переходе в Воронеже внедорожник сбил женщину
40-летнюю женщину сбили в Воронеже на пешеходном переходе.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, происшествие случилось 26 февраля на перекрестке улиц Ростовской и Волгодонской.
Женщину сбил внедорожник «Грейт Вол», которым управлял 60-летний мужчина. Пострадавшую с ушибом груди увезли в больницу.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото pixbay.com
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