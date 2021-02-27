В группе ВК «Подслушано Воронеж» сегодня появилась информация о страшном происшествии, которое произошло в воронежском мкр. Тенистый. Трагедия случилась по адресу Берег реки Дон 26/1. Жительница Воронежа, убив собственных детей, свела счет с жизнью. Что послужило причиной такого чудовищного поступка, еще предстоит разобраться правоохранительным органам.

По одной из версий, тела жены и двоих мертвых детей нашли соседи снизу, по другой — вернувшийся с работы супруг. После сообщения о трагедии, на место выехали скорая помощь, полиция и сотрудники следственного комитета.

Предположительно, как пишут в соцсети, погибшие от рук матери детишки учились в 3 и 5 классе.

Марина Хоружая