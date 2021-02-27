Чудовищный случай произошел в воронежском микрорайоне Тенистый.

Как сообщает «Вести Воронеж», в пятницу, 26 февраля, 43-летняя женщина, убила двух своих детей, после чего покончила с собой.

Местные жители сообщили, что тела обнаружил муж женщины, вернувшийся домой около 21 часа.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа.

По предварительной информации следствия, 43-летняя женщина вначале убила ножом 22-летнюю дочь, после чего задушила восьмилетнего сына, а потом покончила с собой.



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