Мать убила своих детей и покончила с собой в микрорайоне Воронежа
Чудовищный случай произошел в воронежском микрорайоне Тенистый.
Как сообщает «Вести Воронеж», в пятницу, 26 февраля, 43-летняя женщина, убила двух своих детей, после чего покончила с собой.
Местные жители сообщили, что тела обнаружил муж женщины, вернувшийся домой около 21 часа.
На месте ЧП работают следственно-оперативная группа.
По предварительной информации следствия, 43-летняя женщина вначале убила ножом 22-летнюю дочь, после чего задушила восьмилетнего сына, а потом покончила с собой.
Фото pixbay.com
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