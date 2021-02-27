Мы уже писали о том, что сегодня, 27 февраля, в мкр. Тенистый произошла трагедия.

Информация о том, что убитые дети учились в 3 и 5 классе не подтвердилась. Как выяснилось, 43-летняя жительница Воронежа убила свою 22-летнюю дочь (ее тело было найдено под одеялом) и 8-летнего сына. Взрослую дочь женщина зарезала, а сына задушила. Сама родительница после случившегося покончила с собой через повешение. Что сподвигло женщину на такой поступок, предстоит выяснить следствию. По данным прокуратуры Советского района, на профилактическом учете семья не состояла.

Тела родных обнаружил отец, вернувшись вечером с работы. Он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, которое квалифицируется по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Марина Хоружая