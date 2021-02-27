Стало известно, где будет отбывать наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента Алексей Навальный. Мы уже писали, что он был этапирован из московского СИЗО «Матросская тишина», но до момента доставки «адресата» до будущего «места жительства, конечный пункт скрывался. Сейчас стало известно, что Навальный будет отбывать срок во Владимирской исправительной колонии № 2

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, в настоящий момент Навальный находится в СИЗО в Кольчугино.

Вчера, 26 февраля, директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что у Навальный будет отбывать наказание в нормальных условиях и заверил, что его здоровью и безопасности ничего не угрожает.

Марина Хоружая