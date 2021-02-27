В Италии начали расследование в отношении поставки 50 млн. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» через посредника. Выяснилось, что офисом комиссара по противодействию пандемии, было получено предложение о российского препарата от посредника в Болгарии. Сотрудники римской прокуратуры передали материалы в Интерпол и сами возбудили расследование.

Как сообщает New Inform, предварительно стоимость вакцины не обговаривалась, детально планировалось обсудить это в процессе переговоров с потенциальными заказчиками….

К слову, главы регионов Италии уже неоднократно сообщали о том, что им поступают подобные посреднические предложения.

Марина Хоружая