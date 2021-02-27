Вчера, 26 февраля, в мкр. Придонской около 14.20 произошла драка между автомобилистами, которую на видео засняли очевидцы. Они сообщают, что один из мужчин кинулся на другого, схватив его за шиворот начал бить его с размаху бейсбольной битой по ноге. На видео видно, как второй водитель пытается защититься и вырваться из рук нападавшего. Когда ему это удалось, дебошир настиг его и продолжая размахивать битой, чуть было не попал ему по голове.

После публикации видео, кто-то из воронежцев опознал мужчин, оба оказались таксистами (драка происходит на фоне открытой машины такси). В ГУ МВД области по данному факту проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Марина Хоружая