Из-за коронавируса правительство решило облегчить жизнь выпускников- в этом году школьники будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение было принято для того, чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции.

9-классники получат аттестат об основном общем образовании после сдачи двух обязательных экзаменов по математике и русскому языку. Предметы по выбору они сдавать не будут (выбор можно было сделать их таких предметов, как физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии).

11-классникам, которые не планирует поступать в вузы, можно будет вместо ЕГЭ также сдать госэкзамены по двум предметам — русскому языку и математике. При успешной сдаче они получат аттестат о среднем общем образовании.

Марина Хоружая