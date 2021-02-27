В Швейцарии вакцинация от COVID-19 привела к гибели как минимум 16 человек — информация об этом была опубликована на сайте правительства страны. Швейцарским агентством по терапевтической продукции (Swissmedic) была по такому случаю проведена проверка, по результатам которой было выявлено 364 случая с побочными реакциями после вакцинации от коронавируса. Большая часть осложнений была выявлена после применения американских вакцин Pfizer и Moderna, а также немецкой BioNTech.

Как сообщает ИА REGNUM, 95 пациентов, привитые данными вакцинами, заявили о головной боли, аллергических реакциях, а также о заболевании коронавирусом. 16 человек из них впоследствии скончались, однако Swissmedic не спешит пока связывать смерть привитых непосредственно с вакциной.

Напомним, что не так давно власти США также начали изучать 23 случая смерти жителей страны, которые воспользовались вакциной в штате Нью-Йорк.

Марина Хоружая