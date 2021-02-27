Запланированные учения НАТО «Посейдон 21», которыми руководит Румыния, начались в Черном море. На сайте Генштаба румынских ВМС так же содержится информация, что к учениям были привлечены военно-воздушные силы еще шести стран (Болгарии, Франции, Греции, Испании, Турции и США). Целью учений, которые продлятся до 6 марта, является усиление быстрое реагирование сил Североатлантического союза «в контексте непрерывных изменений в региональной среде безопасности».

Участниками учений будет отработана борьба с подводными угрозами (в том числе — выявление и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника). Также будут проведены учебные маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

РБК пишет, что впервые за последние 10 лет в февральских учениях НАТО приняли участие корабли российского военно-морского флота РФ (к международным учениям «АМАН-2021» в акватории Пакистанского порта Карачи присоединялись российские фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты и отряд разминирования и вертолет морского базирования).

Марина Хоружая