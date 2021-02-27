На деньги областного бюджета детям-сиротам из Воронежской области купят жилье на общую сумму 670 миллионов рублей. На эти деньги будет приобретено 323 квартир в различных населенных пунктах региона. Как сообщили в облправительстве, все квартиры будут приобретены на первичном рынке с отделкой. Площадь квартир будет не менее 33 квадратов.

Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, уже сформирована документация для проведения торгов. Будет разыграно 34 лота. Подать заявки на участие в торгах можно до 9 марта.

Марина Хоружая