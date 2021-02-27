Теперь зарплату россиян будут считать по новому. На данный момент при подсчете данных о заработной плате учитывается только статистическая информация. Депутат Госдумы Андрей Ветлужских заявил, что правильнее будут считать медианную зарплату, которая на треть меньше арифметической (медианная зарплата это величина, делящая работников на две группы — тех, кто получает больше обозначенной суммы, и меньше).

Депутат считает, что мониторинг покажет, что переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода. В связи с этим Ветлужских, которого поддержал политолог Дмитрий Журавлев предлагает создать четкий механизм проверки уровня зарплат, чтобы отслеживать уровень зарплаты работников на разных уровнях, а не в среднем.

Политолог Журавлев считает, что проверка зарплат необходима со стороны центральной власти, но пока госаппарат не обладает абсолютной возможностью все контролировать.

Напомним, что 10 февраля Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников, с целью устранить имеющиеся проблемы, а также изучить положение дел по зарплатам конкретных специалистов, чтобы в будущем выплаты были прозрачными, понятными и эффективными. Президент отметил, что некоторые службы специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах все было верно, но такие «игры в статистику» никому не нужны.

Марина Хоружая