6 марта во Дворце спорта «Юбилейный» можно будет увидеть шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», в котором примут участие звезды одноименного телепроекта.

Уже стало доброй традицией, что Илья Авербух ежегодно балует воронежцев своими новыми проектами. На сей раз столицу Черноземья посетят звезды возрожденного после четырехлетнего перерыва телепроекта Первого канала «Ледниковый период», которые подарят поклонникам фигурного катания незабываемые эмоции. Программа выступлений была создана звездным продюсером Ильей Авербухом из «золотых» номеров телепроекта и с ней фигуристы, а также актеры театра и кино, отправились с гастрольным туром по городам и весям. На воронежском льду под бурные овации они покажут свое мастерство. Зрителей ждут неожиданные перевоплощения и, конечно же, завораживающее музыкальное сопровождение.

Напомним, что «Ледниковый период» уже 10-й сезон является топовым проектом на российском телевидении. Постановки Авербуха всегда сопровождает грандиозный успех у зрителей. За 17 лет компания реализовала около 300 различных проектов, сохранила любовь постоянных зрителей и приобрела много новых поклонников. Перед Воронежем фигуристы успеют выступить в Барнауле и Новосибирске, в апреле их ждет Красноярск и Калининград, а на следующий день после выступления в столице Черноземья гала-шоу «Ледниковый период» увидят москвичи.

Это уникальная возможность для жителей России увидеть вживую лучшие номера и любимых спортсменов в своем родном городе, а также получить незабываемые эмоции. Воронежцы увидят победителей телепроекта «Ледниковый период-2020» Перед зрителями выступят победители телешоу Ольга Кузьмина и Александр Энберт, получившие «ледниковое» серебро Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, а также знаменитые фигуристы Мария Петрова, Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Оксана Домнина и др.

Начало 18.00

Стоимость билетов от 1000 до 7500 рублей

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Марина Хоружая