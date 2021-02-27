8 марта в Театре оперы и балета известный танцевальный коллектив Аллы Духовой «TODES» представит свою новую программу «#Продолжение».

Для всех, кто мечтает испытать полный спектр непередаваемых эмоций, от страсти до восторга, от эстетического удовольствия до будоражащего предвкушения. Это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние. Неизменным остается лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.

«#Продолжение» — это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополнят высокопрофессиональную хореографию.

Начало в 19.00

Стоимость билетов от 1200 до 3000 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая