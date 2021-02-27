9 марта в Воронежской филармонии популярный оперный исполнитель Методие Бужор, известный во многих странах мира, представит на суд воронежских зрителей праздничную программу «Отражение». Этот концерт станет настоящим подарком для представительниц прекрасной половины человечества к 8 марта. В их честь со сцены воронежской филармонии прозвучат романтические шлягеры всех времен, написанные во славу женщин, любви и красоты.

«Певец, поющий сердцем» – так охарактеризовал Методие Бужора мэтр советской эстрады, Муслим Магомаев. Судьбоносная встреча с великим артистом в 2007 году повлияла на решение молодого оперного певца, успешно выступавшего в постановках Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Лейпцигской оперы, серьезно заняться эстрадной карьерой. И сегодня, благодаря незабываемому бархатному баритону Методие, любимые миллионами песни «Синяя вечность», «История любви», «Верни мне музыку», «Эти глаза напротив» и др., остаются не менее популярными, чем много лет назад.

Всероссийская любовь к молдаванину Методие Бужору пришла после проекта «Голос» (наставник – Александр Градский). Уже после первых выпусков шоу его имя для зрителей стало синонимом идеального мужского вокала. Дальнейшей стремительной популярности Бужора способствовало участие в рейтинговых телевизионных проектах «Достояние Республики» и «Две звезды» на Первом канале.

В праздничном концерте Методие исполнит песни на итальянском, испанском, русском и молдавском языках. Со сцены прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Марио Ланца, Георга Отса, Эдуарда Хиля, Евгения Мартынова, которые певец исполняет с нежностью, благородством и великолепным вкусом. Может, поэтому он так любим и близок своим слушателям на всех континентах.

Концерт Методие Бужора — «Отражение» прекрасного мира музыки и чувств, слившихся воедино в душе истинного артиста!

Начало в 19.00

Стоимость билетов от 1300 до 2300 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая