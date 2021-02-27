Пашинян потребовал отстранить от должности главу Генштаба ВС, но президент Армении отказался это делать
Мы уже писали о том, что 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отправить премьер-министра Никола Пашиняна и правительство страны в отставку. Данное заявление Генштаба было подписано руководством, а также командирами крупных воинских соединений и главами всех управлений. Вслед за ним появилось заявление от высшего офицерского состава, который настоятельно требовал от Пашиняна уйти в отставку.
В свою очередь премьер Армении издал указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Президент Армении Армен Саркисян поначалу не утвердил, и не отверг данное решение, но чуть позже вернул соответствующий указ премьер-министру, отказавшись увольнять главу Генерального штаба Вооруженных.
В пресс-службе аппарата президента пояснили что президент преследует лишь одну цель — он хочет защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, а также обеспечить стабильность страны и нормальную деятельность вооруженных сил. При этом сам глава государства отмети, что не поддерживает ни одну из политических сил, просто указ об увольнении главы Генштаба противоречит конституции.
Марина Хоружая
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