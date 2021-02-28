Момент нападения на портрет Немцова в Воронеже попал на видео
В Воронеже неизвестный разбил порт Бориса Немцова.
Происшествие произошло в субботу, 27 февраля, на площадке возле кинотеатра «Пролетарий».
Собравшиеся участник акции памяти политика установили на столике портрет Немцова. Вокруг фотографии расставили лампадки и подожгли.
В один из моментов к столику подбежал незнакомый мужчина и ногой пнул портрет.
Находящиеся рядом люди бросились к хулигану и повалили его на асфальт. Это момент разместили в Сети участники акции.
О том, что было дальше, история умалчивает. Скорее всего мужчину держали до прихода полиции.
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.